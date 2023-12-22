Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть аутсайдера НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча прошла на арене американского города Чикаго. Она завершилась победой гостей в овертайме с результатом 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0). В составе команды победителей шайбы в основное время оппонентам забросили на 5, 7 и 30 минутах спортсмены Алексис Лафренье, Крис Крайдер и Джонни Бродзински. Автором решающего гола на 63 минуте стал Мика Зибанежад. От "Чикаго" отличились на 3, 54 и 59 минутах Алекс Власик, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителям одной голевой передачей. Его соотечественник, голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 31 по воротам клуба. Таким образом "Рейнджерс" одержали четвертую победу в чемпионате НХЛ подряд. Команда вернула себе второе место в рейтинге Восточной конференции. В 52 проведенных матчах "синерубашечники" набрали 69 очков. "Чикаго" расположились на последнем месте в списке Западной конференции. Клуб потерпел шестое поражение подряд.

Шестеркин побил американца во время матча НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET