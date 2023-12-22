Шестеркин побил американца во время матча НХЛ

Россиянин ударил противника дважды по голове.

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин ударил американского форварда "Чикаго Блэкхокс" Ника Фолиньо во время проводимого матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Очевидцы заметили, что в конце первого периода ледовой встречи Фолиньо атаковал Шестеркина в попытке протолкнуть шайбу в ворота оппонентов. В качестве реакции на это действие российский вратарь "Рейнджерс" дважды ударил американца в область головы. Одноклубники вратаря моментально вступились за россиянина и отогнали от него противника. В этот эпизод вмешались судьи. Они не позволили сторонам конфликта развязать полноценную драку. По результатам инцидента Шестеркин получил две минуты удаления за грубость на арене, штраф за него отбывал нападающий Уилл Кайлли. А американец Фолиньо был наказан малым штрафом за удар клюшкой.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом