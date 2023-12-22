Гол и пас Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" Малкина

Игра закончилась со счетом 3:2.

Представители "Миннесоты Уайлд" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч проводился на ледовой арене в Сент-Поле. Встреча завершилась с результатом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе "дикарей" шайбы в ворота оппонентов на 13, 27 и 50 минутах забили спортсмены Мэтт Болди, Юнас Бродин и российский нападающий Кирилл Капризов. Со стороны "Питтсбурга" голами на 23, 41 минутах отличились Райли Смит и Сидни Кросби.



Форвард из России Кирилл Капризов благодаря голу в матче с "Пингвинз" достиг отметки в 20 шайб в регулярном сезоне НХЛ текущего года. Для хоккеиста этот чемпионат становится четвертым подряд, в котором он забросил минимум 20 шайб противникам. Этот показатель стал для его клуба новым рекордом. Дополнительно во встрече с "Питтсбургом" Капризов отметился одной результативной передачей. Всего в 44 проведенных матчах сезона российский нападающий набрал 47 очков (за 20 голов и 27 голевых передач). Соотечественник Капризова, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет результативный пас.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET