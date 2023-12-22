Гол Кучерова не помог "Тампе" избежать поражения в матче против "Айлендерс"

Игра закончилась со счетом 6:2.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс". Игра завершилась с результатом 6:2 (3:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 5, 15, 19, 28, 29 и 36 минутах встречи спортсмены Ноа Добсон, Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Райан Пулок, Бо Хорват и Кейси Сизикас. От "Тампы" отличились на 7 и 22 минутах российский нападающий Никита Кучеров и Брэндон Хагель.

Россиянин Никита Кучеров продлил личную результативную серию в турнире НХЛ до шести матчей и увеличил отрыв в рейтинге лучших бомбардиров регулярного сезона-2023-2024 годов. В 51 проведенном матче текущего чемпионата форвард "Тампы" набрал 87 очков (за 33 гола и 54 голевых передачи).

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET