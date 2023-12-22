Овечкин сократил отставание от Гретцки до 61 гола

Клуб россиянина проиграл "Флориде" в НХЛ.

Российский нападающий, капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского представителя Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 61 гола. Форвард стал автором заброшенной шайбы, которая была забита в ворота противников клуба в матче регулярного чемпионата против "Флориды Пантерз". Известно, что 38-летний спортсмен сейчас занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За счет последней ледовой встречи он довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 833 очков. Однако матч, который состоялся в Санрайзе, завершился с результатом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу хозяев площадки.

Напомним, что Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1 487 проведенных матчах.

"Даллас" уступил "Торонто", Дадонов оформил дубль.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом