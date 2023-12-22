"Даллас" уступил "Торонто", Дадонов оформил дубль

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Даллас" проиграл "Торонто" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев. Второй гол был забил после исполнения буллита.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 49 матчей и набрал 23 (12+11) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET