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"Даллас" уступил "Торонто", Дадонов оформил дубль

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Даллас" проиграл "Торонто" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев. Второй гол был забил после исполнения буллита.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 49 матчей и набрал 23 (12+11) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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