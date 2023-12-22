Передача Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Рейнджерс"

На счету форварда 86 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" уступила "Рейнджерс" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Брэндону Хагелю, который забросил единственную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 50 матчей и набрал 86 (32+54) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET