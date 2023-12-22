Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Монреалем"

На счету форварда 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Монреалю" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота гостей на 26-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 45 матчей и набрал 32 (10+22) очка.

Ранее мы сообщали, что Кузьменко забросил первую шайбу за "Калгари" в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET