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Кузьменко забросил первую шайбу за "Калгари" в НХЛ

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Россиянин помог своей команде обыграть "Бостон".

Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко отметился дебютной шайбой в первом матче за команду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Калгари" обыграл на выезде "Бостон" со счетом 4:1. Россиянин открыл счет на 5-й минуте первого периода. 1 февраля его обменяли из "Ванкувера", где хоккеист выступал с сезона 2022/23.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 44 матча и набрал 22 (9+13) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк калгари флеймз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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