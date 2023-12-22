Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Колорадо"

На счету форварда 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Колорадо" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 50 матчей и набрал 67 (31+36) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET