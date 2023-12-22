Команда Мэттьюса выиграла Матч всех звезд НХЛ-2024

За его команду выступал вратарь "Рейнджерс" Шестеркин.

Команда Остона Мэттьюса обыграла команду Коннора Макдэвида со счетом 7:4 в финале Матча всех звезд НХЛ-2024. Игра прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Финал проходил в формате "3 на 3", два периода по 10 минут. Форвард "Торонто" забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. В его команде выступал вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, который отыграл первый период и пропустил три гола. В составе команды нападающего "Эдмонтона" ворота защищал Сергей Бобровский из "Флориды".

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Оттаве" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET