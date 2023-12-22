Передача Тарасенко помогла "Оттаве" обыграть "Детройт"

На счету форварда 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" обыграла "Детройт" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Шейну Пинто, который забросил победную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 45 матчей и набрал 33 (13+20) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Воронкова принесла "Коламбусу" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET