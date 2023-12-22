Шайба Воронкова принесла "Коламбусу" победу над "Сент-Луисом"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Сент-Луис" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. Россиянин забросил единственную шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 44 матча и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина не спасла "Нэшвилл" от поражения в матче с "Оттавой".

Видео: YouTube / SPORTSNET