Шайба Тренина не спасла "Нэшвилл" от поражения в матче с "Оттавой"

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Оттава Сенаторз" в овертайме обыграл "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 4:3 (0:3, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды проигравших отличились на 9, 17 и 20 минутах встречи спортсмены Майкл Маккэррон, Филип Томасино и российский нападающий Яков Тренин. Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 26, 30, 38 и 64 минутах Дрейк Батерсон, Тим Штюцле, Брэди Ткачук и Клод Жиру.

Уточним, что форвард из "Оттавы" Владимир Тарасенко и защитник Артем Зуб очков не набрали. Аналогично как и российский форвард из "Нэшвилла" Денис Гурьянов. В настоящее время "Оттава" занимает последнее, восьмое место в рейтинге Атлантического дивизиона Восточной конференции. Клуб успел набрать 40 очков за 46 проведенных матчей. "Нэшвилл" с 54 очками по итогам 50 матчей занимает пятую строчку в Центральном дивизионе на Западе. В следующий раз, который произойдет 31 января, "Оттава" на выезде сыграет с "Детройт Ред Уингз". В этот же день "Нэшвилл" на домашней арене примет "Лос-Анджелес Кингз".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET