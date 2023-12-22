Гол и передача Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Лос-Анджелесом"

На счету форварда 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Брэйдену Шенну, который забросил победный гол в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 46 матчей и набрал 39 (17+22) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET