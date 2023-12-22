  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
59
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

0 0

Форвард набрал 85 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи на Стивена Стэмкоса и Брэндона Хагеля.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 49 матчей и набрал 85 (32+53) очков.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк нью-джерси дэвилз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии