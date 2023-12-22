Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

Форвард набрал 85 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи на Стивена Стэмкоса и Брэндона Хагеля.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 49 матчей и набрал 85 (32+53) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET