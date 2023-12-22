Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб

В нынешнем сезоне НХЛ форвард забросил девять шайб.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил личный рекорд по голам в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Далласа" его команда уступила в овертайме со счетом 4:5. Овечкин забросил третью шайбу в ворота гостей. Она стала для него 831-й в карьере. Россиянин отстает от лидирующего в рейтинге бомбардиров за всю историю НХЛ Уэйна Гретцки на 63 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 44 матча и набрал 31 (9+22) очко.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORTSNET