Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил личный рекорд по голам в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В игре против "Далласа" его команда уступила в овертайме со счетом 4:5. Овечкин забросил третью шайбу в ворота гостей. Она стала для него 831-й в карьере. Россиянин отстает от лидирующего в рейтинге бомбардиров за всю историю НХЛ Уэйна Гретцки на 63 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 44 матча и набрал 31 (9+22) очко.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Оттаву".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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