Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Оттаву"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" разгромили "Оттаву" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Алекси Лафреньеру и Заку Джонсу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 49 матчей и набрал 66 (30+36) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Малкина не помог "Питтсбургу" в матче с "Флоридой" Бобровского.

Видео: YouTube / SPORTSNET