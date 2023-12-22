Гол Малкина не помог "Питтсбургу" в матче с "Флоридой" Бобровского

Игра закончилась со счетом 3:2.

Спортсмены из "Питтсбург Пингвинз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз". Игра завершилась в пользу гостей ледовой арены по серии буллитов. Соперники выступили с результатом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе команды победителей шайбы в основное время оппонентам в ворота матча забросили на 5, 32 минутах Эван Родригес и Сэм Райнхарт. Автором решающего броска стал Райнхарт. Со стороны "Питтсбурга" в основное время матча голами отличились на 2 и 60 минутах Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин.

В результате россиянина признали третьей звездой встречи. Он запомнился зрителям отметился результативным действием в четвертом матче чемпионата НХЛ подряд. Также хоккеист прервал личную безголевую серию, которая составила для него пять игр. Вс общей сложности в 45 проведенных матчах текущего сезона НХЛ российский форвард "Питтсбурга" набрал 39 очков (за 16 голов и 23 результативные передачи). Его соотечественник, голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37 по воротам клуба. Спортсмена признали второй звездой матча. Защитник от "Пантерз" Дмитрий Куликов совершил два силовых приема и нанес один бросок в створ ворот оппонентам.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET