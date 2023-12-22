Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Сиэтлом"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Клуб "Сент-Луис Блюз" в выездном матче в овертайме обыграл "Сиэтл Кракен" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды проигравших отличились заброшенными шайбами в воротах оппонентов на 11, 24 и 27 минутах спортсмены Брайан Дюмулен, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен. От "Сент-Луиса" голы реализовали на 8, 36, а также 42 и 64 минутах Оскар Сундквист, Роберт Томас, российский форвард Павла Бучневича (реализовал дубль). Дополнительно форварду удалось совершить одну результативную передачу. Хоккеист признан второй звездой игры.

В настоящее время "Сент-Луис" занимает пятую позицию в турнирной таблице Центрального дивизиона. Команда находится там с 52 очками за 47 проведенных матчей. "Сиэтл" с 50 очками по итогам 48 игр расположился также на пятой строчке в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче, запланированном на 28 января, "Сент-Луис" на домашней площадке сыграет с "Лос-Анджелес Кингз". "Сиэтл" в этот же день примет у себя "Коламбус Блю Джекетс".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET