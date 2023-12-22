Ассистентский хет-трик Барбашева принес "Вегасу" победу над "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Представители "Вегас Голден Найтс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась с результатом 5:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 6, 24, а также 25, 43 и 60 минутах спортсмены Шелдон Ремпал, Киган Колесар и Джонатан Маршессо. Последний нападающий оформил хет-трик. Клубу ответили на 7 и 59 минутах Блейк Уилер и Каапо Какко.

В игре российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился тремя результативными передачами и продлил собственную результативную серию до пяти матчей. В них хоккеист успел суммарно набрать 10 очков (за три гола и семь результативных передач). Форвард признан третьей звездой указанного матча. Его соотечественник, нападающий из "Голден Найтс" Павел Дорофеев совершил четыре броска в створ ворот, но очков не набрал. Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин провел один силовой прием, дополнительно нанеся четыре броска. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19 по воротам команды.

Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Аризону".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET