Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Аризону"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Спортсмены из "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой хозяев площадки с результатом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе "Лайтнинг" шайбы в ворота соперников забросили на 1, 20, 28, 33, 36 и 48 минутах Даррен Рэддиш, Брейден Пойнт, российский нападающий Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи и Люк Гленденинг. От "Аризоны" на 9, 37, 52 минутах отличились Клейтон Келлер, Шон Дурзи и Лоусон Круз.



Форвард из России Никита Кучеров дополнительно отметился двумя голевыми передачами.Он набрал три очка за игру. Таким образом нападающий довел общее уоличество результативных баллов в сезоне-2023/24 НХЛ до 83 (32 гола и 51 результативная передача). Этим достижением он вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата, обойдя канадского нападающего из "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона.

Гол Тарасенко не спас "Оттаву" от поражения в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET