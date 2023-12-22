Гол Тарасенко не спас "Оттаву" от поражения в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

Представители "Оттавы Сенаторз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз". Игра прошла в канадской столице и завершилась в результатом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. Известно, что победу спортсменам удалось вырвать в овертайме. В составе "Бостона" шайбы оппонентам в основное время забросили на 19 и 29 минутах Давид Пастрняк и Трент Фредерик. Автором победного гола на 62 минуте стал Брэд Маршан. От "Оттавы" отличились на 40 и 57 минутах Тома Шабо и российский нападающий Владимир Тарасенко.

Таким образом, в 42 проведенных матчах сезона-2023/24 НХЛ россиянин Тарасенко набрал 32 очка (13 голов и 19 результативных передач). Его соотечественник защитник "Оттавы" Артем Зуб в матче с "Бостоном" провел два силовых приема. Он не запомнился зрителям результативными действиями.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET