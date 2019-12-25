Панарин рассказал о размере своей первой зарплаты

Он тратил ограниченное количество денег и сэкономил больше половины от полученной суммы.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью изданию "Горняцкая правда" рассказал, сколько он зарабатывал в начале карьеры. Первым профессиональным клубом хоккеиста стал подольский "Витязь", в котором он играл с 2008 по 2012 год.

Впервые я заработал девять тысяч рублей во второй команде "Витязя", мне ее дали наличными. Чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день. Но я жил на базе, поэтому расходов особых не было. В конце месяца у меня осталось целых пять тысяч рублей. Зато вторую получку истратил за две недели. Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Артемий Панарин рассказал об отношении к религии.

Фото: nhl.com