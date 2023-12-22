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В Петербурге разместили памятки по курортному сбору для туристов
Сегодня, 16:18
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В Петербурге разместили памятки по курортному сбору для туристов

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В памятках содержатся методические материалы, которые имеют два варианта – один адресован туристам, а другой – отельерам.

В связи с введением с 1 апреля обязательного курортного сбора в Петербурге были выпущены специальные памятки. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В памятках содержатся методические материалы, которые имеют два варианта – один адресован туристам, а другой – отельерам. С их помощью можно узнать, какие категории граждан имеют право на льготы и полное освобождение от взноса. В памятках также представлена точная формула расчёта и список документов, необходимых гостям города.

Напомним, что закон о курортном сборе вступил в силу ещё в декабре, но пока в Петербурге действует нулевая ставка.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге почти подготовили реестр операторов курортного сбора.

Фото: Piter.TV

Теги: курортный сбор, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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