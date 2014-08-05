Памятник Бандере во Львове облили краской

Памятник Степану Бандере во Львове облили краской. Об этом сообщили представители пресс-службы национальной полиции Украины в аккаунте на Facebook. Известно, что инцидент произошел в ночь а 5 февраля. По факту хуиганства возбуждено уголовное дело.
В 2:20 по местному времени (3:20 по московскому времени) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове
пресс-служба полиции Украины
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников чтобы привлечь их к ответственности.
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Фото: полиция Украины, inlviv.in.ua
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