Памятник Бандере во Львове облили краской

Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство.

Памятник Степану Бандере во Львове облили краской. Об этом сообщили представители пресс-службы национальной полиции Украины в аккаунте на Facebook. Известно, что инцидент произошел в ночь а 5 февраля. По факту хуиганства возбуждено уголовное дело.

В 2:20 по местному времени (3:20 по московскому времени) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове пресс-служба полиции Украины

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников чтобы привлечь их к ответственности.

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Фото: полиция Украины, inlviv.in.ua