Зеленский не стал давать оценку деятельности Бандеры

Он заявил, что считает героями всех, кто защищал независимость Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать оценку деятельности украинского националиста Степана Бандеры во время интервью газете "Украинская правда".

Журналисты спросили главу государства — считает ли он Бандеру героем. Зеленский заявил, что считает героями всех, кто защищал независимость Украины. Однако к Бандере у него и у жителей страны сложное отношение.

У меня к Бандере просто не может быть личного отношения. Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, на Украине путь от героя до врага занимает один шаг. Зеленский предпочёл не провоцировать население ответом на тот вопрос, "на который должно ответить время".

Ранее Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина.

Видео: YouTube / Українська правда