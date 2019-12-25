Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина

Владимир Зеленский объяснил нежелание оскорблять Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты из "Украинской правды". Политик рассказал, что не собирается оскорбительно высказываться в адрес президента России.
Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей
Владимир Зеленский, президент Украины
По словам украинского политика, его не волнуют личностные человеческие качества Путина. Он заметил, что таких людей до конца никто не может знать.
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме.
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