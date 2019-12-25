Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина

Глава Украины заявил, что до конца президента РФ не знает никто, кроме него самого.

Владимир Зеленский объяснил нежелание оскорблять Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты из "Украинской правды". Политик рассказал, что не собирается оскорбительно высказываться в адрес президента России.

Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей Владимир Зеленский, президент Украины

По словам украинского политика, его не волнуют личностные человеческие качества Путина. Он заметил, что таких людей до конца никто не может знать.

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме.