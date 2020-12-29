Руслан Марцинкив усомнился в необходимости проведения спасательной операции.

Украинский мэр отреагировал на поиски утонувшего словами "всплывет сам". Об этом местным журналистам рассказал глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он пошутил об операции экстренных служб, которая проводилась в городском озере. За три дня специалисты не смогли обнаружить тело погибшего. Тогда мэр предположил, что для поисков гражданина экстренные службы задействовали слишком большое количество людей. Мэр уточнил, что не исключено, что пропавший мужчина "уже поплавал и пошел домой". Затем он добавил, что жертва "всплывет сама".

Напомним, что ранее Руслан Марцинкив уже шокировал общественность. В апреле 2020 года он требовал вывезти из города цыган. Их он намеревался отправить в Закарпатье. Позже мэр объяснил прессе, что не видит в своих словах дискриминации, так как речь шла о конкретных людях, которые не придерживались карантина больше месяца.

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Видео: Youtube/Lamin Sakho2