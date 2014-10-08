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Минобороны РФ: войска ДНР освободили город Волноваха
Сегодня, 9:07
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Минобороны РФ: войска ДНР освободили город Волноваха

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Игорь Конашенков рассказал об ударах по военным аэродромам Луцка и Ивано-Франковска.

В российском министерстве по обороне сообщили, что войска Донецкой народной республики освободили украинский город Волноваха. Такое заявление на брифинге с журналистами утром 11 марта сделал официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Группировка войск ДНР освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что также Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по двум украинским военным аэродромам. Из строя удалось вывести объекты, расположенные на территории Луцка и Ивано-Франковска.

Минобороны РФ назвало провокацией заявление об ударе по больнице в Мариуполе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: волноваха, днр, донбасс, ивано-франковск, игорь конашенков, луцк, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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