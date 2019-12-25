Игорь Конашенков сообщил о том, что противник распространяет фейк-ньюс о действия ВС РФ на Украине.

Минобороны РФ назвало провокацией заявление об ударе по больнице в Мариуполе. Такое заявление сделал на вечернем брифинге от 10 марта официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что киевским режимом полностью было срежиссирована ситуация, которая разворачивается вокруг местной больницы под номером три. Эксперт объяснил, что Украины захотела обвинить РФ в нанесении авиаудара.

Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

По словам военнослужащего, проведенный анализ показал, что рядом с медицинским учреждением противники произвели постановочные взрывы. Фотографии с территории больницы содержат якобы свидетельства по двум отдельным "взрывам". Речь идет о заглубленном подземном подрыве, а также еще одном - небольшой мощности. Конашенков рассказал о том, что характер повреждений говорит о том, что удар не наносился фугасным авиационным боеприпасом. В противном случае после взрыва от здания бы не осталось даже внешних стен.

Конашенков: российская армия уничтожила 2911 военных объектов на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

