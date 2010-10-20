В Минобороны рассказали о ликвидации военной техники противника на Украине.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил том, что российская армия ликвидировала на утро 10 марта 2 911 военных объектов на территории Украины. Эксперт добавил, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры.

Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также ликвидировано ВС РФ к утру 10 марта 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий артиллерии и минометов, 749 единиц автомобильной техники.

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.

Фото и видео: Минобороны России