Игорь Конашенков рассказал об исследованиях, финансируемых США на Украине.

В биологических лабораториях США на территории Украины велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Такое заявление во время утреннего брифинга от 10 марта с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что опыты финансировались американской стороной, о чем свидетельствуют найденные документы.

Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт заметил, что американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Далее ученые могли совершить переход к исследованиям африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине.

Фото и видео: Минобороны России