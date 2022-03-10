  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:03
167
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

0 0

Игорь Конашенков рассказал об исследованиях, финансируемых США на Украине.

В биологических лабораториях США на территории Украины велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Такое заявление во время утреннего брифинга от 10 марта с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что опыты финансировались американской стороной, о чем свидетельствуют найденные документы.

Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт заметил, что американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Далее ученые могли совершить переход к исследованиям африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, игорь конашенков, летучие мыши, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Begovoy Alexey
Сегодня 11:35

Долго ещё нам слушать страшилки от солдафона, извините, но с лицом не обремененным интеллектом?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии