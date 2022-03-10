В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

В биологических лабораториях США на территории Украины велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Такое заявление во время утреннего брифинга от 10 марта с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Специалист уточнил, что опыты финансировались американской стороной, о чем свидетельствуют найденные документы.
Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт заметил, что американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Далее ученые могли совершить переход к исследованиям африканской чумы свиней и сибирской язвы.
Минобороны опубликует новый пакет документов о биолабораториях на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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Долго ещё нам слушать страшилки от солдафона, извините, но с лицом не обремененным интеллектом?