Игорь Конашенков рассказал об анализе секретных материалов.

Минобороны России опубликует новый пакет документов о биологических лабораториях, размещенных на Украине. Такими сведениями на утреннем брифинге с журналистами от 10 марта поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что публике будут представлены материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что российскими специалистами из войск радиационной, химической и биологической защиты проанализированы документы о передаче по указанию Вашингтона взятых на Украине человеческих биоматериалов в третьи страны.

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Фото и видео: Минобороны России