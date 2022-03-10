Басурин: Нацбаты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть

В НМ ДНР рассказали, что бойцы Украины имеют два способа выйти из конфликта.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин предложил украинским национальным батальонам в Мариуполе сдаться. Такое заявление руководитель пресс-службы НМ ДНР сделал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению эксперта, в противном случае бойцы не смогут уйти с территории города. Им придется сдаться, "либо умереть".

Оттуда вытеснять их некуда, если только в море…У них только два варианта – или умереть, или сдаться. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Российская сторона начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. глава РФ Владимир Путин пояснил, что Вооруженные силы намерены обеспечить защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду от киевских властей.

Басурин: в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

