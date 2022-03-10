Басурин: в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей

В НМ ДНР рассказали, что справляются в гумкоридорах своими силами.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на территории украинского города Мариуполь сейчас находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Такой статистикой эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24".

По моим подсчетам, это минимум 400 тысяч. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь…потому что граница от РФ там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Эксперт напомнил прессе, что силы ДНР могут предоставить гражданскому населению транспорт в случае такой необходимости. Басурин заметил, что на данный момент ДНР справляется собственными силами в регионе, но если далее будет фиксироваться "грандиозный наплыв" беженцев, то власти ДНР обратятся за поддержкой к силам РФ.

Басурин: более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

