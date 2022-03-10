Басурин: в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на территории украинского города Мариуполь сейчас находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Такой статистикой эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24".
По моим подсчетам, это минимум 400 тысяч. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь…потому что граница от РФ там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь.
Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР
Эксперт напомнил прессе, что силы ДНР могут предоставить гражданскому населению транспорт в случае такой необходимости. Басурин заметил, что на данный момент ДНР справляется собственными силами в регионе, но если далее будет фиксироваться "грандиозный наплыв" беженцев, то власти ДНР обратятся за поддержкой к силам РФ.
Басурин: более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
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