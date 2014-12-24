Минобороны России: выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военных объектов на Украине.

В министерстве обороны России рассказали о том, что высокоточным оружием большой дальности из строя выведены украинские военные аэродромы, расположенные в Луцке и Ивано-Франковске. Такое заявление на утреннем брифинге от 11 марта сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В общей сложности за все время проведения специальной операции РФ на Украине выведено из строя 3 213 объектов боевой инфраструктуры. В данный перечень попали 98 самолетов, 118 БПЛА, 1 041 танк и другие бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня, 389 единиц артиллерии и минометов, 843 автомобильной техники.

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Фото и видео: Минобороны России