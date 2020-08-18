Ровно 75 лет назад началась Курильская десантная операция, которая продлилась несколько дней.

Память участников Курильского десанта почтили в Елизове. В 2020 году 18 августа исполняется 75 лет с момента начала Курильской десантной операции во времена второй мировой войны. В боях участвовали 2-й Дальневосточный фронт и Тихоокеанский флот. Военные стремились получить контроль за островом Шумшу. Противостояние длилось несколько дней.

Историки отметили, что остров трижды переходил под контроль разных сторон. Однако 23 августа японский гарнизон Шумшу капитулировал. Затем советские солдаты освободили территории северной и центральной части гряды островов. Военные успешно захватили контроль над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи.

Напомним, что в за операцию 52 человека получили звания "Героя СССР". Победа обеспечила Советскому Союзу победно закончить вторую мировую войну. В память о героях 6 ноября 1946 года в Петропавловске-Камчатском власти установили обелиск. Он размещен в тот месте, где происходило формирование десанта.

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев.

Видео: YouTube / Лифт