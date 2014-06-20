Памфилова раскритиковала прошедшие выборы в Петербурге

Глава ЦИК РФ считает, что ситуация с тремя Вишневскими была позорной.

Председатель Центризибиркома Элла Памфилова раскритиковала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 23-го сентября. Она недовольна нарушениями, которые были допущены на выборах.

Памфилова вспомнила ситуацию с тремя Вишневскими в округе №2. "Яблочник" Борис Вишневский баллотировался и в ЗакС, и в Госдуму.

То, что сделали с ним, — это не просто антигуманно, это цинично, грязно, это выходит за рамки мыслимые и немыслимые принципов и моральных устоев. Все, начиная с этих двойников, которыми в открытую руководили кукловоды на разном уровне. Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Глава Центризбиркома отметила, что Горизбирком не применил никаких мер в этой ситуации, хотя мог бы. Также она отметила Александра Бельского, который был вице-губернатором Петербурга и кандидатом в депутаты, и который, по мнению Памфиловой, за спиной комиссии части руководил избирательным процессом. Несмотря на мягкие рекомендации ЦИК, двое Вишневских с выборов не снялись. "Не позорили бы такой город", — заключила Элла Памфилова.

Напомним, что Борис Вишневский из "Яблока" прошел в ЗакС, так как партия набрала 9,15% голосов избирателей.

На этом же заседании ЦИК потребовал отменить итоги голосования в Госдуму на пяти участках.

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя