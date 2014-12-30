ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Петербурге

Нарушения зафиксировали в ходе выборов в Госдуму.

В Петербурге зафиксировано наибольшее количество обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму. Материалы по ряду нарушений переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Об этом 23 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Кроме того, ЦИК обязала окружные избирательные комиссии Петербурга по выборам депутатов Госдумы по округам №212 и 218 обратиться в суд для отмены итогов голосования на ряде избирательных участков: №757, 758, 771, 1379 и 1991. Также избирательную комиссию Петербурга обязали уволить двух председателей территориальных избирательных комиссий, которые организовывали выборы по округам №212 и 218.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в ЗакС и в Госдуму (по всей России). Явка на выборах в Петербурге составила около 36%. В ночь на 22 сентября городская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Заксобрание.

Фото: сайт ЦИК