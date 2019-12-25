Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики на $1,9 трлн

"За" законопроект выступили 219 человек, "против" - 212.

Палата представителей Конгресса США одобрила план стимулирования национальной экономики на $1,9 трлн. Трансляцию заседания американского законодательного органа вели местные телеканалы. Законопроект, предложенный президентом Джо Байденом, набрал 219 голосов поддержки. Против него выступили 212 человек.

Ранее документ был принят бюджетным комитетом нижней палаты парламента США (в понедельник). Вечером 25 февраля (в пятницу" его также одобрил процедурный комитет. План по стимулированию экономики предусматривает выделение 400 млрд долларов на борьбу с распространением COVID-19. Еще около одного трлн долларов уйдет на оказание материальной поддержки населению.

Глава администрации США призвал увеличить до 15 долларов в час размер минимальной оплаты труда. Однако данное предложение не вошло в принятый Палатой представителей документ. Независимый эксперт Сената Элизабет Макдонаф объяснила, что инициатива на данный момент не может быть внесена в текст законопроекта.

Напомним, что законодатели-демократы пытаются принять документ в верхней палате по упрощенной процедуре (за счет обычного большинства голосов). Такая процедура предусмотрена для бюджетных инициатив.

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