Пациента смогли найти и вернуть.

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в "Домодедово". Об этому сообщили в "ТАССе" со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что 31-летний мужчина находился в медицинском учреждении после прилета из Италии. Он вернулся на родину с симптомами респираторного заболевания после поездки в Рим. В Telegram-канале "112" пояснили, что гражданина зовут Владимир Вороницын.

На данный момент врачам удалось поймать беглеца и вернуть в карантинную зону. Россияне с симптомами ОРВИ, прилетевшие из неблагоприятных эпидемиологических регионов помещаются в больницу. Они находятся в медицинском центре района Коммунарка.

Ранее коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней.

