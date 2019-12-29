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Видео: В Москве начала работу первая больница для больных коронавирусом и с подозрением на него

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Всех больных с подозрением на коронавирус будут госпитализировать в одну больницу на Коммунарке.

В Москве определились с единой больницей, куда будут госпитализировать всех с подозрением на коронавирусb .

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве определена единая больница, куда госпитализируются все, у кого подозревается коронавирус. Больница в Коммунарке в Новой Москве была построена в декабре  2019 года. В эту вновь построенную больницу в 2 корпуса из 9 уже свозят людей с признаками ОРВИ. 

Пациентов распределяют по двум корпусам, в один свозят людей, у который подозревается коронавирус (или зараженных), во второй тех, кто контактировал с ними. Одна из госпитализированных показала на видео условия в палате. На видео видно, что палаты новые, кровати с ортопедическими матрасами, телевизор с плоским экраном, в палате на 2х человек, отдельный санузел с душем.

Ранее: В инфекционной больнице в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус

Видео: Mash

Теги: карантин, коронавирус, коронавирус в россии, новости москвы, пандемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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