Видео: В Москве начала работу первая больница для больных коронавирусом и с подозрением на него

Всех больных с подозрением на коронавирус будут госпитализировать в одну больницу на Коммунарке.

В Москве определились с единой больницей, куда будут госпитализировать всех с подозрением на коронавирусb .

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве определена единая больница, куда госпитализируются все, у кого подозревается коронавирус. Больница в Коммунарке в Новой Москве была построена в декабре 2019 года. В эту вновь построенную больницу в 2 корпуса из 9 уже свозят людей с признаками ОРВИ.

Пациентов распределяют по двум корпусам, в один свозят людей, у который подозревается коронавирус (или зараженных), во второй тех, кто контактировал с ними. Одна из госпитализированных показала на видео условия в палате. На видео видно, что палаты новые, кровати с ортопедическими матрасами, телевизор с плоским экраном, в палате на 2х человек, отдельный санузел с душем.

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Видео: Mash