Время нахождения частиц инфекции зависит от материала гаджета.

Коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней (до 96 часов) при комнатной температуре. Об этом заявил иммунолог из Университета Теннесси Рудры Чаннаппанавара в издании Quartz. Специалист рассказал, что частицы вируса долгое время сохраняются на поверхности гаджетов. Туда они попадают от зараженного человека. Напомним, что вирус передается воздушно-капельным путем. Так ученые объясняют заражение пациентов, у которых не было непосредственных контактов с заболевшими.

Данные анализа атипичной пневмонии показали, что на пластике частицы живут до 72 часов. На стекле их активность увеличивается до 96 часов. Предположительно аналогичными характеристиками может обладать и пневмония нового типа. Частицы инфекции могут попасть в рот или нос человека с пальца хозяина гаджета. Люди нередко прикасаются руками к голове, при этом они регулярно пользуются планшетами и мобильными устройствами.

Врачи рекомендуют владельцам гаджетов чаще мыть руки с мылом. Хорошим методом профилактики станет дезинфекция экрана гаджета при помощи микрофибры, смоченной в мыльной воде или спиртовом растворе.

Ранее прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу, где проверяют на коронавирус.

