Коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней (до 96 часов) при комнатной температуре. Об этом заявил иммунолог из Университета Теннесси Рудры Чаннаппанавара в издании Quartz. Специалист рассказал, что частицы вируса долгое время сохраняются на поверхности гаджетов. Туда они попадают от зараженного человека. Напомним, что вирус передается воздушно-капельным путем. Так ученые объясняют заражение пациентов, у которых не было непосредственных контактов с заболевшими.
Данные анализа атипичной пневмонии показали, что на пластике частицы живут до 72 часов. На стекле их активность увеличивается до 96 часов. Предположительно аналогичными характеристиками может обладать и пневмония нового типа. Частицы инфекции могут попасть в рот или нос человека с пальца хозяина гаджета. Люди нередко прикасаются руками к голове, при этом они регулярно пользуются планшетами и мобильными устройствами.
Врачи рекомендуют владельцам гаджетов чаще мыть руки с мылом. Хорошим методом профилактики станет дезинфекция экрана гаджета при помощи микрофибры, смоченной в мыльной воде или спиртовом растворе.
Ранее прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу, где проверяют на коронавирус.
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