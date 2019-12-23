Удалось заснять работу зенитного комплекса на видео.

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск. Ролик опубликовало местное агентство SANA. Предположительно, журналисты смогли заснять работу зенитных комплексов. В небе слышен гул, а также можно увидеть несколько вспышек.

Ранее государственный телеканал Ikhbariya объявил, что несколько объектов удалось сбить. Атаки наносят самолеты, которые заходят с юго-западной территории страны. Они летят с Голанских высот. В армии Израиля не прокомментировали данную ситуацию.

В последний раз нападение на город было зафиксировано 6 февраля. В ночь истребители F-16 ВВС Израиля атаковали Дамаск восемью ракетами. При этом военные не зашли в военное пространство Сирии. Объекты были направлены на пригород столицы. Правительственные силы применили ответные удары.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков ответил на обвинения Эрдогана относительно ситуации в Идлибе.

Фото и видео: YouTube/Syrianarabnewsagency

