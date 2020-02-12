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Песков ответил на обвинения Эрдогана относительно ситуации в Идлибе

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Президент Турции обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в Идлибе.

Цель сирийской правительственной армии в Идлибе — нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее президент Турции обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в Идлибе. Также он отметил, что Анкара планирует атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если наступление Дамаска продолжится.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия придерживается сочинских договорённостей, а группировки наносят удары по сирийским войскам, что противоречит этим же договренностям.

Теги: идлиб, песков, эрдоган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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