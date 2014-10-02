Oxxxymiron выпустил клип на песню "Организация"

Эта третья работа музыканта с начала ноября.

Российский рэпер Oxxxymiron выпустил клип на новую песню "Организация". Он опубликован на YouTube-канале музыканта.

Клип стал третьей работой рэпера с начала текущего месяца. Предположительно, песня войдет в плейлист предстоящего альбома Оксимирона под названием "Смутное время".

Напомним, 1 ноября рэпер выпустил клип "Кто убил Марка", 6 ноября вышла вторая работа – рисованное видео на песню "Цунами", которое на данный момент посмотрели 2,3 млн человек.

Ранее группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом.

Видео: Youtube/oxxxymironofficial