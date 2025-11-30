Рэпер Птаха получил штраф за пропаганду наркотиков

Артист был на заседании, но не признал свою вину в правонарушении.

Никулинский столичный суд вынес решение назначить штраф рэперу Давида Нуриеву, более известного как Птаха, за пропаганду наркотиков в интернете. Вынесенный вердикт исполнитель прокомментировал в беседе с Телеканалом 360.ru.

Рэпер отметил, что не является правообладателем треков 2009 и 2010 годов. По словам Птахи, он пишет песни и передает все права на них в компанию. Получается, что он не может их добавлять в соцсети или удалять.

По его словам, треки, которые привлекли внимание правоохранителей, являются пиратскими версиями, а пропагандистская песня на самом деле антинаркотическая.

Защита также предъявила в ходе судебного заседания экспертизу, которая не нашла в треке пропаганды. Несмотря на это, Нуриева признали виновным и постановил взыскать с него 80 тысяч рублей. Сам рэпер считает решение предвзятым.

Ранее мы сообщали, что рэпер Thomas Mraz пообещал разобраться с давкой на концерте в Петербурге, которая произошла в мае.

Фото: Piter.tv