"С возрастом утрачиваешь привычку заслушивать до дыр один трек": Нигатив рассказал, какую музыку предпочитает

Российский рэпер поделился с Piter.TV своими музыкальными предпочтениями.

Российский рэпер Нигатив рассказал Piter.TV, какую музыку слушает сам. Оказалось, что среди музыкальных предпочтений бывшего участника группы "Триада" нет русского рэпа. По его словам, в основном он слушает популярную музыку или рок.

Сложно сказать, там такое попурри на самом деле. У меня такой плавающий музыкальный вкус. Я при этом не меломан, по моему убеждению, меломаны знают все от и до. Я не могу сказать, что я всеядный, есть определенная категория музыки, которая мне не нравится. Из последнего, как бы странно ни звучало, это популярная музыка. Билли Айлиш, Сэм Смит, но при этом есть Джек Уайт, Джонни Кэш, Stromae. Из рэпа там появились французы внезапно за 20 лет в моем плейлисте. С возрастом ты утрачиваешь привычку заслушивать до дыр один трек или один альбом. Нигатив

Ранее мы рассказывали, как прошел концерт Нигатива в Петербурге. В трек-листе исполнителя нашлось место не только для новых альбомов, но и для старых песен времен "Триады".

Фото и видео: Piter.TV