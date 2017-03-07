От "Нежного омута" до Рэп-н-блюза: как в Петербурге прошел концерт Нигатива

Экс-участник группы "Триада" Нигатив выступил с концертом в клубе ZAL.

В Петербурге рэпер Нигатив создал на сцене настоящий перфоманс. Он не просто исполнил 25 треков, а по-настоящему отыграл каждый из них.

В программу концерта вошли треки времен группы "Триада", например, "Нежный омут" или "История одной болезни" и композиции из последних альбомов музыканта, в том числе "Жамевю". Этот альбом артист называет "по-настоящему первым из сольных" и "написанный без оглядки на традиции и наработки наследия "Триады". Главные хиты Нигатива прозвучали под аккомпанемент живых инструментов.

Съемочной группе Piter.TV удалось пообщаться с рэпером перед концертом. Он рассказал о Петербурге, где сейчас живет с семьей, любимой музыке, планах на будущее и поделился эмоциями перед концертом.

Фото и видео: Piter.tv